Минниханов сделал замечание мэру Челнов из-за столпотворения на концерте в честь Дня молодежи

Президент Татарстана Рустам Минниханов сделал замечание мэру Набережных Челнов Наилю Магдееву из-за проведения Дня молодежи без соблюдения санитарных требований. Об этом сообщила руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова.

Ранее в СМИ и соцсетях появились публикации с концерта в честь Дня молодежи, на котором выступил артист Niletto. На них видно, как перед сценой стоит огромная толпа, которая не соблюдает социальную дистанцию и находится без масок. Соответствующее замечание поступило и от Роспотребнадзора.

Фото: realnoevremya.ru (архив)



Минниханов поручил Магдееву доложить ему о результатах проверки и привлеченных к ответственности организаторов мероприятия. Также он обратил внимание глав районов на недопустимость проведения мероприятий без соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Президент республики подчеркнул, что каждый из них будет нести персональную ответственность за это.

После проведения концерта глава территориального отдела Роспотребнадзора Ильгизяр Бариев предложил ужесточить антиковидные меры в городе. Магдеев в свою очередь не согласился с предложением: «Занимайтесь своей работой, а не следите за соцсетями. Пока с вашей стороны слабый контроль за общественным транспортом, например». Градоначальник добавил, что власти города будут руководствоваться решениями оперштаба РТ. А от него не поступало запрета на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе.



После этого стало известно, что организаторов концерта Niletto вызвали в местный территориальный отдел Роспотребнадзора. Сам исполнитель сообщил, что его выступление в автограде посетили 35 тысяч человек.



Татьяна Леухина