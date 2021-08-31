Главное о коронавирусе на 31 августа: скорые испытания «кефирной» вакцины, снижение рождаемости в Европе

В Альметьевске хотят привить 80% взрослого населения

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 48 новых случаев COVID-19. Всего на 31 августа в республике зарегистрировано 25 465 случаев заражения коронавирусом. Выздоровело за весь период 22 255 человек, в том числе пятеро за минувшие сутки. Умерли за весь период 676 человек.

В Альметьевском районе планируют привить от коронавируса 80% взрослого населения, заявил глава района Тимур Нагуманов. На сегодняшний день привито 60% альметьевцев. По его словам, в муниципалитете близки к выполнению плана по вакцинации.

Продление ограничений в Якутии



За последние сутки в России выявили 17 813 новых случаев коронавируса, выздоровели 18 624 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 6 918 965 человек, а выздоровевших — до 6 181 054 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 795 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 183 224 человека.



За последние сутки в России проведено более 265 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 1 237 319 человек.

Клинические исследования вакцины от коронавируса НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава РФ завершены, сообщил директор института Дмитрий Лиознов. До конца года институт планирует приступить к испытаниям на добровольцах. Предполагается, что новая вакцина должна защищать как от коронавируса, так и от гриппа А. Клинические исследования при одобрении планируется начать до нового года. Эта вакцина — для интраназального применения (препарат можно закапывать в нос).

Фото: naukogradpress.ru

Гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов заявил, что вакцина от коронавируса в виде капель в нос может стать доступной осенью 2022 года. Формат вакцины в виде назального спрея исследуется сегодня во многих лабораториях мира, но в большей части на лабораторных животных. Препарат такого типа разрабатывает Центр им. Гамалеи.

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Москве одна из лучших среди российских регионов. Проблема с коронавирусом не исчезла и продолжает представлять угрозу для жизни и здоровья людей, добавил Собянин. Мэр отметил, что нужно быть максимально аккуратными.

Дети, которые имеют признаки ОРВИ, и с температурой не будут допускаться в школы в Москве. ПЦР-тестирование детям перед 1 сентября не нужно, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова. Она добавила, что также образовательные учреждения не смогут посещать дети, которые находились в контакте с заразившимися коронавирусом. Информация о контактных лицах автоматически поступают в школы.

Фото: Максим Платонов

Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что летальность у не прошедших вакцинацию пациентов, которые заразились коронавирусной инфекцией, в четыре раза выше чем у тех, кто вакцинировался. Он напомнил, что в декабре вакцина «Спутник V» уже была доступна «в массах».

Генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов заявил, что необходимости для начала вакцинации детей от коронавируса сейчас нет даже с учетом циркулирующего сейчас дельта-штамма.

30 августа Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ, согласно которому продлены введенные в связи с COVID-19 ограничения для населения и бизнеса. До 30 сентября текущего года продлено действие мер по обеспечению эпидемиологического благополучия жителей республики.

Фото: yakutia.info

Специалисты института экспериментальной медицины (ИЭМ) готовятся к тестированию «кефирной» вакцины против коронавируса. Первые испытания пройдут с участием животных и намечены на сентябрь.

Взаимное признание сертификатов вакцинации обсуждаются Москвой и Лондоном. Россия направила Великобритании заявку на признание вакцины от коронавируса «Спутник V».

ЕС ввел ограничения на въезд из США

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразилось 217 119 281 человек, 4 510 202 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (39 057 389). На второй строчке — Индия (32 768 880), на третьей — Бразилия (20 752 281), на четвертой — Франция (6 834 834), на пятой — Россия (6 803 323, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (638 711). За ними следуют Бразилия (579 574), Индия (438 560), Мексика (258 491), Перу (198 263) и Россия (179 233).

Евросоюз принял решение исключить США, а также еще четыре страны из перечня стран и территорий, с которыми рекомендовано открыть внешние границы. Так, Из списка были исключены Израиль, Косово, Ливан, Черногория, Северная Македония и США.

Фото: cisoclub.ru

Министерство здравоохранения Новой Зеландии подтвердило факт выявления в конце июня текущего года нового штамма коронавируса. Мужчина, инфицированный штаммом C. 1.2, сразу по прилете был помещен в государственный изолятор, что позволило избежать распространения вируса. Ранее новый штамм коронавируса, получивший название C. 1.2, был идентифицирован специалистами южноафриканского Национального института инфекционных заболеваний. По данным ученых, новый штамм коронавируса может обладать повышенной агрессивностью при одновременной более высокой устойчивости к вакцинам. Новейшие исследования показывают, что штамм С. 1.2 уже проник в Демократическую Республику Конго, Китай, Новую Зеландию, Великобританию, Португалию, Швейцарию и на Маврикий.

Специалисты Центра по контролю и предотвращению массовых заболеваний Китая призвали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) проверить версию завоза COVID-19 в Ухань на упаковках с замороженными полуфабрикатами. Специалисты центра сравнили информацию о больных COVID-19 в Пекине и Даляне с образцами, собранными на упаковках с полуфабрикатами. Полученные результаты говорят о том, что вирус мог быть завезен вместе с продуктами из другой страны или другого района КНР. Китайские специалисты допускают, что вспышка заболевания в Ухане могла быть завозного характера.

Пандемия коронавируса снизила рождаемость во всех странах Европы, сильнее всего это сказалось на Италии, Португалии и других государствах на юге ЕС, где падение составило примерно 6–9%. Также снижение рождаемости отмечается в Венгрии, Бельгии и Австрии. За пределами Европы та же тенденция обнаружилась в Сингапуре, Японии, Израиле и Южной Корее. При этом рождаемость в государствах Северной Европы (Норвегия, Дания, Финляндия и Швеция) выросла за последние полтора года. Это может быть связано с относительно небольшими масштабами пандемии на территории этих государств, а еще с наличием развитой системы социальной поддержки на их территориях. США, по оценкам ряда исследователей, должны были столкнуться с падением показателя примерно на 15% к концу 2020 года, что намного больше, чем во время кризиса 2008–2009 годов. Причинами такого серьезного снижения могли стать в том числе употребление алкоголя и тяжелых наркотиков во время первых волн пандемии.

Фото: ekd.me

Эпидемическая картина в 53 странах Европейского региона ВОЗ неоднозначна, в 33 государствах зарегистрирован рост заболеваемости более чем на 10% в последние 14 дней. На прошлой неделе число смертей в регионе увеличилось на 11%, согласно одному надежному прогнозу, к 1 декабря в Европе ожидается 236 тысяч смертей.

Британские ученые проследили, как симптомы вызванного COVID-19 заболевания менялись в течение времени. Изначально большинство жалоб были ограничены классической «четверкой» симптомов, описанных на сайте британской Службы общественного здравоохранения — высокая температура, недавно появившийся продолжительный кашель, потеря или изменение обоняния или вкуса. В январе 2021 года, когда в Великобритании основным стал вариант «альфа», пациенты в основном жаловались на потерю обоняния и вкуса. После того, как в мае 2021 года преобладающим стал вариант «дельта», увеличилось число инфицированных пациентов, которые жаловались на головную боль и температуру.

Маргарита Головатенко