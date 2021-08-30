Собянин назвал ситуацию с COVID-19 в Москве одной из лучших в стране

Фото: Максим Платонов

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Москве одна из лучших среди российских регионов, сообщает ТАСС.

— В Москве ситуация [с коронавирусом], пожалуй, одна из лучших среди регионов страны на сегодняшний день. Еженедельно мы видим падение уровня заболеваемости и госпитализаций. Оно снизилось уже до минимальных значений прошлых периодов, — сказал он.

Проблема с коронавирусом не исчезла и продолжает представлять угрозу для жизни и здоровья людей, добавил Собянин. Мэр отметил, что нужно быть максимально аккуратными.

При принятии решений об усилении или ослаблении коронавирусных ограничений московские власти руководствуются заполняемостью больничных коек, рассказал ранее Собянин.

Алексей Нечаев