Россия и Великобритания обсуждают возможное признание сертификатов о вакцинации
Взаимное признание сертификатов вакцинации обсуждаются Москвой и Лондоном, сообщил директор Второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев.
Россия направила Великобритании заявку на признание вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает ТАСС.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров допустил возможность признания сертификатов о вакцинации между Россией и Австрией.
Напомним, в июле Венгрия открыла беспрепятственный въезд в страну россиянам при наличии сертификата о вакцинации от COVID-19. Вакцина от коронавируса «Спутник V» одобрена венгерскими профильными властями и применяется в рамках национальной кампании по вакцинации.
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