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Россия и Великобритания обсуждают возможное признание сертификатов о вакцинации

12:31, 30.08.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Россия и Великобритания обсуждают возможное признание сертификатов о вакцинации
Фото: realnoevremya.ru

Взаимное признание сертификатов вакцинации обсуждаются Москвой и Лондоном, сообщил директор Второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев.

Россия направила Великобритании заявку на признание вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров допустил возможность признания сертификатов о вакцинации между Россией и Австрией.

Напомним, в июле Венгрия открыла беспрепятственный въезд в страну россиянам при наличии сертификата о вакцинации от COVID-19. Вакцина от коронавируса «Спутник V» одобрена венгерскими профильными властями и применяется в рамках национальной кампании по вакцинации.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан
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