Через год в России может появиться вакцина от COVID-19 в виде капель в нос

Гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов заявил, что вакцина от коронавируса в виде капель в нос может стать доступной осенью 2022 года, сообщает ТАСС.

— Формат вакцины в виде назального спрея также исследуется сегодня во многих лабораториях мира, но в большей части на лабораторных животных. С учетом необходимости проведения клинических исследований я полагаю, что это перспектива следующей осени, — сказал он.

Также сообщалось, что препарат такого типа разрабатывает Центр им. Гамалеи. За последние сутки в России выявили 18 325 случаев заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 6 901 152 человека, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.