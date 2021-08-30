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Через год в России может появиться вакцина от COVID-19 в виде капель в нос

17:04, 30.08.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Через год в России может появиться вакцина от COVID-19 в виде капель в нос
Фото: pxhere.com

Гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов заявил, что вакцина от коронавируса в виде капель в нос может стать доступной осенью 2022 года, сообщает ТАСС.

— Формат вакцины в виде назального спрея также исследуется сегодня во многих лабораториях мира, но в большей части на лабораторных животных. С учетом необходимости проведения клинических исследований я полагаю, что это перспектива следующей осени, — сказал он.

Также сообщалось, что препарат такого типа разрабатывает Центр им. Гамалеи. За последние сутки в России выявили 18 325 случаев заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 6 901 152 человека, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

ОбществоМедицина
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