Евросоюз ввел ограничения на въезд из США из-за COVID-19

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Евросоюз принял решение исключить США, а также еще четыре страны из перечня стран и территорий, с которыми рекомендовано открыть внешние границы. Об этом свидетельствует заявление Совета ЕС.

-Совет ЕС обновил список стран, для которых ограничения на поездки должны быть сняты. В частности, Израиль, Косово, Ливан, Черногория, Северная Македония и США были исключены из этого списка, — говорится в документе.

Правительство Венгрии отменило обязательный карантин для прибывающих россиян, у которых нет сертификата о прививке. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте посольства Венгрии в России.

В мире коронавирусом нового типа на 20:45 (мск) заразились 216 725 577 человек, 4 505 738 человек умер. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени. По количеству заболевших на первом месте находятся США — 38 843 547.