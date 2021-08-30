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НИИ гриппа завершил доклинические исследования собственной вакцины от коронавируса

23:35, 30.08.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
НИИ гриппа завершил доклинические исследования собственной вакцины от коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

Клинические исследования вакцины от коронавируса НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава РФ завершены, сообщил директор института Дмитрий Лиознов.

До конца года институт планирует приступить к испытаниям на добровольцах. Предполагается, что новая вакцина должна защищать как от коронавируса, так и от гриппа А.

Клинические исследования при одобрении планируется начать до нового года, сообщает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

О разработке вакцины от COVID-19 НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева сообщалось в апреле. Эта вакцина — для интраназального применения (препарат можно закапывать в нос). Как ранее сообщал Лиознов, препарат может быть доступен зимой или весной следующего года.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан
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