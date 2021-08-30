НИИ гриппа завершил доклинические исследования собственной вакцины от коронавируса

Клинические исследования вакцины от коронавируса НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава РФ завершены, сообщил директор института Дмитрий Лиознов.



До конца года институт планирует приступить к испытаниям на добровольцах. Предполагается, что новая вакцина должна защищать как от коронавируса, так и от гриппа А.

Клинические исследования при одобрении планируется начать до нового года, сообщает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

О разработке вакцины от COVID-19 НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева сообщалось в апреле. Эта вакцина — для интраназального применения (препарат можно закапывать в нос). Как ранее сообщал Лиознов, препарат может быть доступен зимой или весной следующего года.

Маргарита Головатенко