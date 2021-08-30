«Вектор»: для вакцинации детей от коронавируса сейчас нет оснований

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Генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов заявил, что необходимости для начала вакцинации детей от коронавируса сейчас нет.

— Если говорить о детях, подростках, нашем будущем, конечно, необходимо иметь действенный инструмент защиты наших детей. <…> Мы должны иметь этот инструмент, но сегодня я не считаю, что есть необходимость вакцинировать наших детей. Дельта-вариант более опасен для детей, чем уханьский, но это другие порядки опасности в сравнении с взрослыми населением. <…> Мы должны зарегистрировать вакцину с возможностью применения для детей. Но учетом циркулирующего сейчас дельта-штамма я не вижу оснований для начала вакцинации детей и подростков, — цитирует его ТАСС.

Недавно заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай заявил, что более 500 тыс. несовершеннолетних, заразившихся коронавирусом, являются школьниками. По его словам, важно, чтобы осуществлялся высокий уровень информационной и профилактической работы среди школьников. При этом должно обеспечиваться поступление корректной информации подрастающему поколению и их родителям.



Алексей Нечаев