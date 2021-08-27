В Татарстане вакцинировалось 52% населения от запланированного

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане вакцинировались 33,7% взрослого населения от числа подлежащих вакцинации (норматив — 60%), от запланированных — 52%. Об этом сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Учителя колледжей и техникумов вакцинированы на 77,5%, персонал школ и детсадов — на 58%, педагоги вузов — на 54%.

Как отметил замминистра здравоохранения республики — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков, всего вакцинировано 983 398 человек, вторым компонентом — 826 412 человек. Последнее поступление вакцины — 26 августа.