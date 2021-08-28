Минниханов о ситуации с коронавирусом в Татарстане: «Пока повода расслабляться нет»

Фото: Максим Платонов (архив)

Президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что темп прироста новых случаев заболевания коронавирусом в республике за неделю составляет 0,26%. «Пока повода расслабляться нет», — заявил он.

Минниханов обратил внимание, что эксперты предупреждают о новой волне коронавируса, которая будет осенью. Чтобы ее не случилось, необходимо соблюдать все требования Роспотребнадзора и пройти вакцинацию от COVID-19, считает президент Татарстана.

Он отметил, что Управление Роспотребнадзора по РТ проверило 314 объектов. Нарушения «ковидных» ограничений выявили в 16% из них, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru

По данным Минниханова, на сегодняшний день в Татарстане от коронавируса вакцинировалось 989 748 человек. За последние сутки привились 6 350 граждан.

В Управлении Роспотребнадзора по РТ накануне сообщили, что в Татарстане вакцинировались от коронавируса 33,7% взрослого населения от числа подлежащих вакцинации (норматив — 60%), от запланированных — 52%. Учителя колледжей и техникумов привиты на 77,5%, персонал школ и детсадов — на 58%, педагоги вузов — на 54%.

Татьяна Демина