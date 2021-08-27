Матч сборной России по футболу против Словакии проведут в Казани

Матч отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2022 года между сборными России и Словакии, как и планировалось, пройдет в Казани на стадионе «Ак Барс Арена». Об этом сообщили в пресс-службе стадиона.

Матч состоится 8 октября, начало — 21:45 мск.

Власти Татарстана решили перенести все мероприятия, включая матчи «Рубина», с «Ак Барс Арены» на Центральный стадион для подготовки поля. Решение согласовали с РПЛ.

В это время на стадионе будет улучшен состав грунта поля и функция прошивки газона. Все агрономические мероприятия пройдут в сентябре.

О возможном переносе матча из столицы Татарстана в другой город в четверг сообщали СМИ. Российский футбольный союз (РФС) 21 августа временно приостановил действие сертификата казанского стадиона «Ак Барс Арена» из-за плохого качества газона. Чуть ранее с критикой в адрес представителей арены выступил главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий. В связи с этим руководство «Ак Барс Арены» приняло решение отказаться от проведения нефутбольных мероприятий на стадионе.

Татьяна Леухина