Матч сборной России по футболу могут перенести из Казани

Матч сборной России по футболу против Словакии в рамках отборочного раунда чемпионата мира — 2022 может быть перенесен из Казани в другой российский город.

По данным «Матч ТВ», решение о переносе пока не принято. У организаторов матча есть опасения, что «Ак Барс Арена» не сможет предоставить на игру сборных газон хорошего качества.

На сегодняшний день ведутся консультации, и окончательное решение о проведении встречи в Казани будет принято чуть позже.

Напомним, Российский футбольный союз (РФС) временно приостановил действие сертификата казанского стадиона «Ак Барс Арена» из-за плохого качества газона. Чуть ранее с критикой в адрес представителей арены выступил главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий.

В связи с этим руководство «Ак Барс Арены» приняло решение отказаться от проведения нефутбольных мероприятий на стадионе.