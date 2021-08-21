РПЛ приостановила сертификаты стадиона «Ак Барс Арена»

Российская премьер-лига (РПЛ) объявила о временной приостановке сертификатов домашних стадионов казанского «Рубина» и «Ростова». Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

«Комиссия РФС и РПЛ по допуску полей обеспокоена состоянием газонов в южных регионах и Поволжье», — говорится в сообщении.

Лига привлекла экспертов, которые взаимодействуют с агрономами стадионов и дают соответствующие рекомендации.

В пресс-службе «Рубина» заявили, что рассчитывают подготовить газон надлежащего качества на «Ак Барс Арене» к сентябрьским матчам. А министр спорта Татарстана Владимир Леонов поручил подготовить газон арены в надлежащее состояние к 28 августа, пишет «РИА Новости».

Ранее Слуцкий подверг критике руководителей «Ак Барс Арены» после победы команды над грозненским «Ахматом» (2:1). В ответ на это пресс-служба стадиона выступила с заявлением о долгах клуба перед стадионом.

