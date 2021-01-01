В России минимальная зарплата впервые превысила прожиточный минимум

Фото: Илья Репин (архив)

С 1 января в России по-новому рассчитывается прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда (МРОТ). В связи с этим в стране минимальная зарплата впервые превысила прожиточный минимум.

По новой методике МРОТ составляет 12 792 рублей, а прожиточный минимум — 11 653 рубля, передают «Ведомости».

Фото: Илья Репин (архив)

Согласно новой методике, прожиточный минимум в России устанавливается на уровне 44,2% медианного дохода в стране, МРОТ — на уровне 43% медианной зарплаты.

В конце декабря президент РФ Владимир Путин подписал закон о новой методике расчета МРОТ и прожиточного минимума. Госдума приняла этот закон в середине месяца.