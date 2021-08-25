Минобороны РФ эвакуирует граждан России, ОДКБ и Украины из Афганистана

По поручению президента России Владимира Путина министр обороны Сергей Шойгу организует эвакуацию больше 500 граждан России, стран ОДКБ и Украины из Афганистана. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу организована эвакуация самолетами военно-транспортной авиации с территории Исламской Республики Афганистан более 500 граждан Российской Федерации, государств-членов ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана) и Украины», — приводит сообщение ведомства ТАСС.

Эвакуация будет проводиться авиационной группировкой из четырех самолетов военно-транспортной авиации. Воздушные судна находятся на аэродроме в Ульяновске. На каждом самолете военно-транспортной авиации находятся военные медики с необходимым медоборудованием и медикаментами, есть запас питьевой воды, одеял и индивидуальных рационов питания.



15 августа «Талибан»* объявил об установлении контроля над всей территорией Афганистана. В понедельник в аэропорту Кабула коммерческие рейсы были приостановлены. СМИ и соцсети сообщили о давке в авиагавани. Некоторые пытались зацепиться за шасси самолетов. Вчера талибы* объявили о запрете на эвакуацию из Кабула после 31 августа.



*«Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года, запрещена в России.



Ольга Плешкова