В аэропорту Кабула приостановили все коммерческие рейсы

В аэропорту Кабула приостановили все коммерческие рейсы. Людей призвали не толпиться, сообщает канал Tolo News.

Ранее в СМИ и соцсетях появились видео, сделанные в авиагавани города. Толпы людей стремятся покинуть Кабул, выбегают на взлетно-посадочную полосу. Американским военным пришлось делать предупредительные выстрелы в воздух.

Вчера «Талибан»* объявил об установлении контроля на всей территории Афганистана. Президент страны Ашраф Гани покинул страну и подал в отставку. Более 60 стран призвали обеспечить безопасный выезд иностранцев и граждан Афганистана.



*«Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года, запрещена в России.

