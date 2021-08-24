Талибы* объявили о запрете на эвакуацию из Кабула после 31 августа

Фото: Максим Платонов (архив)

Талибы* не допустят никаких операции по эвакуации населения из Афганистана после 31 августа. Об этом объявил официальный представитель радикального движения «Талибан»* Забихулла Муджахид.

В Кабуле уже перекрыли дорогу к аэропорту. Туда допускают только иностранных граждан, пишет RT со ссылкой на афганистанские СМИ.

Сообщалось, что в Кабуле люди перебираются через канаву с водой, чтобы попасть в аэропорт. Многие хотят покинуть страну после прихода к власти талибов*.

«Нашествие» жителей Кабула на аэропорт началось практически сразу после захвата города. Люди, работающие переводчиками, водителями, а также выполняющие другие работы при посольствах западных стран, пытались перелезть через высокое бетонное ограждение. По перелезающим людям открыли стрельбу.

15 августа «Талибан»* объявил об установлении контроля над всей территорией Афганистана. В понедельник в аэропорту Кабула коммерческие рейсы были приостановлены. СМИ и соцсети сообщили о давке в авиагавани. Некоторые пытались зацепиться за шасси самолетов.



*«Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года, запрещена в России.



Татьяна Демина