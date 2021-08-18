Росстат вновь зарегистрировал недельную дефляцию

В России вновь зарегистрировали недельную дефляцию. Впервые с сентября 2020 года ее зафиксировали за период с 13 по 19 июля, а затем с 27 июля по 2 августа.

Дефляция за период с 10 по 16 августа 2021 года составила 0,01%, следует из данных Росстата. Неделей ранее в стране зарегистрировали нулевую инфляцию.

С начала 2021 года потребительские цены в России выросли на 4,48%. В годовом выражении инфляция на 16 августа составила 6,4%.

С 10 по 16 августа в стране подорожали: свинина (+0,9%), овощные консервы для детского питания (+0,5%), говядина (+0,3%), баранина, сосиски, сардельки, маргарин, гречка, соль и черный чай (+0,2%). На 0,1% выросли цены на вареную колбасу, мясные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, сливочное масло, рис, ржаной хлеб.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

За этот же период в России подешевели: полукопченая и варено-копченая колбасы (-0,8%), мороженая рыба (-0,5%), вермишель (-0,4%), водка (-0,3%). На 0,2% снизились цены на пастеризованное молоко, сухие молочные смеси, макаронные изделия и печенье, на 0,1% — на хлеб и булочные изделия из муки первого и второго сортов, шоколадные конфеты и пшено.

Напомним, в июле 2021-го годовая инфляция в России зафиксирована на уровне 6,46% в годовом выражении. В июне этот показатель составлял 6,5%.

Татьяна Демина