В России впервые с сентября 2020 года зафиксировали недельную дефляцию

В России впервые с сентября прошлого года зарегистрировали недельную дефляцию. По данным Росстата, за период с 13 по 19 июля она составила 0,01%. Неделей ранее инфляция в стране достигала 0,06%.

В категории продуктов питания за неделю наиболее заметно подорожали картофель (+6,2%), помидоры и огурцы (+5,4%) и морковь (+3,8%). На подсолнечное масло цены в среднем по стране выросли на 0,2%, на мясо кур и на сахар-песок — на 0,1%. Стоимость куриных яиц уменьшилась на 0,3%.

Из числа непродовольственных товаров подорожали за неделю зубная паста (+0,4%), хозяйственное мыло и зубные щетки (+0,3%), стиральный порошок (+0,2%) и туалетная бумага (+0,1%).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня на совещании с членами правительства президент РФ Владимир Путин признал, что ситуация с ценами на базовые продукты питания в России существует. Особо остро стоит вопрос с подорожанием овощей, «борщевого набора».

Татьяна Демина