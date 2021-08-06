В июле годовая инфляция в России замедлилась до 6,46% с 6,5% в июне

В июле годовая инфляция в России составила 6,46% в годовом выражение, следует их подсчетов Росстата. В июне этот показатель составлял 6,5%.

В месячном выражении цены в стране увеличились на 0,31%. Продукты питания в июле по сравнению с июнем подешевели на 0,5%, непродовольственные товары подорожали на 0,77%, стоимость услуг выросла на 0,88%.

За период с 27 июля по 2 августа в России зарегистрировали дефляцию. Она составила 0,06%.

Президент России Владимир Путин сообщил, что правительство спланировало целый ряд системных мер по сдерживанию инфляции внутри страны. «В целом, это мера экономического характера, ничего здесь избыточно административного нет», — рассказал он.

Татьяна Демина