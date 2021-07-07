В России годовая инфляция в июне составила 6,5%

Фото: Максим Платонов (архив)

В России годовая инфляция в июне ускорилась до 6,5%. Потребительские цены по сравнению с маем выросли на 0,69%. Такие данные приводит Росстат.

По данным службы и Банка России, индекс потребительских цен в июне 2021 года обновил максимальное значение с лета 2016 года. Тогда, в августе, инфляция составляла 6,9%, отмечает РБК.

Инфляция в России за период с 29 июня по 5 июля 2021 года составила 0,46%. С начала года потребительские цены увеличились на 4,53%, сообщил Росстат.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

За период с 29 июня по 5 июля 2021 года цены выросли: на баранину (на 0,5%), обеды в столовых, кафе, закусочных (кроме столовых в организациях) (на 0,4%), маргарин, молоко стерилизованное, сыры сычужные, макаронные изделия и муку пшеничную (на 0,3%), крупу гречневую и водку (на 0,2%). В среднем по России цены на подсолнечное масло и сахар-песок увеличились на 0,1%.

Стоимость плодоовощной продукции упала в среднем на 1,4%, в том числе на огурцы — на 6,3%, помидоры — на 5,1%, картофель — на 3,2%, лук репчатый — на 1,3%. Цены на морковь в то же время выросли на 5,4%, капусту белокочанную — на 3,6%, яблоки — на 0,1%.

1 июля в Минэкономразвития России сообщили, что в стране наблюдается тренд на снижение инфляции. Глава ведомства Максим Решетников заверил, что сильных колебаний в показателях не ожидается. В ходе прямой линии 30 июня президент России Владимир Путин спрогнозировал инфляцию на уровне 5%. По его словам, вряд ли удастся снизить инфляцию до цели в 4%.



В июне отделение Национального банка по РТ Волго-Вятского главного управления ЦБ России сообщило, что в Татарстане по итогам мая годовая инфляция выросла до 6,37% после апрельских 5,83%.