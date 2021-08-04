Росстат вновь зарегистрировал недельную дефляцию

За период с 27 июля по 2 августа 2021 года в России зарегистрировали дефляцию. Она составила 0,06%, подсчитал Росстат.

С начала 2021 года потребительские цены в стране увеличились на 4,53%. В годовом выражении инфляция на 2 августа составила 6,5%.

За период с 27 июля по 2 августа в России выросли цены на печенье (+0,6%), молоко стерилизованное и соль (+0,4%), говядину, свинину, макаронные изделия и вермишель (+0,3%) и другие продукты питания. Стоимость подсолнечного масла в среднем по стране увеличилась на 0,1%.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, неделей ранее в России зарегистрировали нулевую дефляцию. Впервые с сентября 2020 года в стране ее зарегистрировали за период с 13 по 19 июля. Тогда она составила 0,01%.



Татьяна Демина