Главное о коронавирусе на 18 августа: в России за прививку разыграют деньги, карантин в Новой Зеландии

Фото: Максим Платонов

Как не перепутать симптомы ОРВИ и аллергии

В Татарстане за последние сутки выявили 45 новых случаев COVID-19. Всего на 18 августа в республике зарегистрировано 24 826 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за весь период 21 893 человека, в том числе 48 за минувшие сутки. Умерли 656 человек.

Казанский врач — аллерголог-иммунолог рассказала, как отличить симптомы ОРВИ от аллергии. При ОРВИ преобладают симптомы общей интоксикации: повышение температуры, слабость, ломота, потливость, боль в горле. При пыльцевой аллергии таких симптомов нет.

Розыгрыш денег среди вакцинированных

За последние сутки в России выявили 20 914 новых случаев коронавируса, выздоровели 20 713 пациентов. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 6 663 473 человек, а выздоровевших — до 5 939 037.



За сутки болезнь унесла жизни 799 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 172 909 человек.

Правительство утвердило правила розыгрыша денежных призов среди вакцинированных от коронавируса. В розыгрыше призов смогут принять участие вакцинированные граждане старше 18 лет. Мероприятие будет проводиться с 1 сентября по 1 декабря 2021 года среди вакцинированных на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи. Всего будет определено 1000 победителей. Каждый получит по 100 тыс. рублей.

Фото: Максим Платонов

В России на подходе пятая отечественная вакцина от коронавируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. В течение августа в России должна быть зарегистрирована модификационная вакцина от COVID-19 «ЭпиВакКорона-Н». В начале июля специалисты сдали первый пакет документов в Минздрав РФ после промежуточного этапа клинических испытаний обновленного препарата.



Почти все российские вузы начнут учебный год очно. Иностранные студенты, которые не смогут въехать на территорию России, смогут учиться в дистанционном формате. Как сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков, вузы должны обеспечить зарубежным гражданам дистанционное обучение и социальную адаптацию.

Эпидемиолог Александр Горелов рассказал, когда COVID-19 станет сезонным заболеванием. COVID-19 станет сезонным заболеванием, когда уровень коллективного иммунитета достигнет 80%. При достижении коллективного иммунитета вирус будет меняться меньше, потому что он мутирует в неиммунном организме.

Фото: Максим Платонов

Свыше 40 млн россиян получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса. Первую прививку получили примерно 27,5% всего населения страны и 34,7% ее взрослых жителей. При этом пока ни один российский регион не преодолел отметку в 50% привившихся жителей.



Доля студентов российских вузов, прошедших вакцинацию от коронавируса, составляет 30%. Типичный показатель прививок по стране, отметил президент Российского союза ректоров, ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий.

Относительно заселения иногородних студентов в общежития он заявил, что сертификат о вакцинации требовать не будут. Однако Садовничий не исключил, что в будущем может быть введен обязательный ПЦР-тест на коронавирус.

Относительно заселения иногородних студентов в общежития он заявил, что сертификат о вакцинации требовать не будут. Однако Садовничий не исключил, что в будущем может быть введен обязательный ПЦР-тест на коронавирус. Около трети переболевших коронавирусом даже спустя три-четыре месяца после заболевания не могут ухаживать за собой, рассказала руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова. Даже при отрицательном тесте на коронавирус, симптоматика может сохраняться до нескольких месяцев. С осложнениями могут столкнуться даже переболевшие легкой формой заболевания.

Фото: Ринат Назметдинов

В пандемию более 20% жителей Москвы переехали в другие регионы. Миграциологи считают, что пандемия повлияла на рост внутренней миграции в России. Люди получили возможность работать удаленно и задумались о возвращении в родной город или поиске более комфортного места для жизни.

В России разработали материал-антисептик, из него планируют шить медицинские маски, защитные костюмы и применять его в качестве воздушных фильтров. В структуре материала содержатся активные органические молекулы, которые способны уничтожать вирусы и бактерии всего через несколько секунд после их попадания на поверхность.

Фото: Максим Платонов

Ученые Роспотребнадзора выявили пробиотик, подавляющий коронавирус. Активность против SARS-CoV-2 проявил штамм L. fermentum 90 TC-4. Эта же лактобактерия подавляет вирус высокопатогенного гриппа H1N1 и H5N6. Ученые считают, что таким образом возможно создание пробиотика, который подавлял бы размножение вируса и тем временем положительно влиял на пищеварительную систему человека. Такие БАДы можно было бы давать детям начиная с пятидневного возраста.

В Тульской области от коронавируса умерла 2-месячная девочка. Диагноз ребенку поставили уже после смерти.

Дым от лесных пожаров повлиял на пандемию

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 208 603 350 человек, 4 382 401 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (37 017 859). На второй строчке — Индия (32 285 857), на третьей — Бразилия (20 416 183), на четвертой — Россия (6 551 934, данные университета отстают от данных российского оперштаба), на пятой — Франция (6 581 417).



Больше всего смертей зафиксировано в США (623 322). За ними следуют Бразилия (570 598), Индия (432 519), Мексика (249 529), Перу (197 539) и Россия (169 169, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



В США продлили обязательное ношение масок в транспорте, на вокзалах и в аэропортах. Требования продлены до 18 января.

В Греции зафиксировали первую смерть от коронавируса полностью вакцинированного пациента. Там скончался 70-летний мужчина, которого привили вакциной Pfizer. К сожалению, после прохождения полного курса вакцинации он заразился и у него развилась тяжелая пневмония.

Фото: МЧС РФ

Ученые Гарвардского университета пришли к выводу, что дым от лесных пожаров повлиял на рост заболеваемости COVID-19 в 2020 году. Загрязнение повлияло на рост заболеваемости коронавирусом в округах Бьютти, Калаверас (Калифорния) и Уитмен (штат Вашингтон) и число летальных исходов.

Чехия исключит Россию из списка стран с высоким риском по COVID-19. С 27 августа будут сняты ограничения на регулярные и чартерные рейсы в Чехию. Кроме России, из списка уберут Тунис и Индию.



Правительство Новой Зеландии ввело полный карантин из-за коронавируса на три дня из-за одного заболевшего. Жители городов Окленд и Коромандель, где побывал инфицированный, будут на самоизоляции семь дней, тогда как вся страна — три дня. Это вызвало ажиотаж в супермаркетах: люди закупаются хлебом и туалетной бумагой.

Ольга Плешкова