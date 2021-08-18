Казанский врач аллерголог-иммунолог рассказала, как отличить симптомы ОРВИ от аллергии

Фото: Максим Платонов (архив)

Симптомы аллергии на пыльцу (поллиноза) и ОРВИ похожи: у пациентов наблюдается заложенность носа и кашель, а также краснеют глаза. Понять, что именно у человека, помогут клинические проявления заболеваний.

— При ОРВИ преобладают симптомы общей интоксикации: повышение температуры, слабость, ломота, потливость, боль в горле. При пыльцевой аллергии таких симптомов нет, — рассказала ассистент кафедры фундаментальных основ клинической медицины института фундаментальной медицины и биологии КФУ, врач аллерголог-иммунолог Алсу Шарифуллина.

Если симптомы беспокоят при определенных условиях, например, ежегодно во второй половине лета, то у человека сезонная аллергия, добавила специалист. Проявления поллиноза не проходят более месяца, в то время как симптомы ОРВИ не держатся более двух недель, сообщает медиапортал КФУ.

Фото: Максим Платонов (архив)

При появлении признаков аллергии человеку необходимо обратиться к специалисту. «Не надо самостоятельно сдавать анализы, так как некоторые из них могут быть вовсе не информативными», — посоветовала Шарифуллина.



Напомним, людям с полинозом, желающим вакцинироваться от коронавируса, рекомендовали отложить поход за прививкой до начала октября — до периода ремиссии, так как идет волна цветения растений.



Татьяна Демина