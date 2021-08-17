Доля вакцинированных от COVID-19 студентов российских вузов составляет 30%

Доля студентов российских вузов, прошедших вакцинацию от коронавируса, составляет 30%. Типичный показатель прививок по стране, отметил президент Российского союза ректоров, ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий.

Относительно заселения иногородних студентов в общежития он заявил, что сертификат о вакцинации требовать не будут. Однако Садовничий не исключил, что в будущем может быть введен обязательный ПЦР-тест на коронавирус, пишет ТАСС.

— Все университеты докладывают о том, что в основном 60% сотрудников привиты, — добавил он.

Фото: Максим Платонов (архив)

В целом вузы страны готовы начать новый учебный год очно, но некоторые массовые занятия все же можно будет проводить дистанционно, обратил внимание Садовничий. Практические занятия в небольших группах вполне могут организоваться в университете, а если речь идет о лекциях, на которых присутствуют порядка 500 человек, их можно делать удаленно, уточнил он.

В этом месяце в Минобрнауки уже разъясняли, что отсутствие прививки от коронавируса не является основанием для недопуска в кампус или незаселения в общежитие. К вузам, которые вводят безосновательные требования к студентам на фоне пандемии, могут применить административные меры.



В ведомстве также заявили, что вузам целесообразно перевести студентов, не сделавших прививку от коронавируса или имеющих медотвод к вакцинации, на дистанционную форму обучения.



Татьяна Демина