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Эпидемиолог рассказал, когда COVID-19 станет сезонным заболеванием

06:18, 18.08.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Эпидемиолог рассказал, когда COVID-19 станет сезонным заболеванием
Фото: realnoevremya.ru (архив)

COVID-19 станет сезонным заболеванием, когда уровень коллективного иммунитета достигнет 80%. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

При достижении коллективного иммунитета вирус будет меняться меньше, потому что он мутирует в неиммунном организме. Основные данные о коронавирусе уже есть, но он постоянно меняется, поэтому поставить точку в его изучении пока нельзя.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вирус, изменяясь, приобретает новые свойства, поэтому во многих странах, в том числе и в России, постоянно проходит мониторинг циркуляции различных генотипов, которые принципиально отличаются друг от друга, передает «РИА Новости».

Коронавирус будет в фокусе внимания до тех пор, пока не сформируется коллективный иммунитет.

За минувшие сутки в Татарстане прививку от COVID-19 сделали 7 350 жителей республики. За весь период от коронавируса вакцинировались 929 177 человек.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина
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