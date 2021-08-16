Новости общества

23:33 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Путин поручил создать стандарты по формированию у обучающихся нетерпимости к коррупции

22:54, 16.08.2021
Путин поручил создать стандарты по формированию у обучающихся нетерпимости к коррупции
Фото: Максим Платонов (архив)

В России намерены разработать образовательные стандарты, предусматривающие формирование у школьников и студентов нетерпимого отношения к коррупции. Разработать их поручено Министерству просвещения РФ.

Эти же стандарты должны предусматривать формирование в профессиональной деятельности готовности содействовать пресечению коррупции. Об этом говорится в «Национальном плане противодействия коррупции на 2021—2024 годы», подписанном президентом РФ Владимиром Путиным.

Фото: Максим Платонов (архив)

Документ подписан главой государства 16 августа. В нем содержится поручение по рассмотрению вопроса о целесообразности организации и проведения образовательных мероприятий для участников внешнеэкономической деятельности по минимизации рисков попадания под законы о коррупции иностранных государств.

Помимо этого, согласно положениям «Национального плана противодействия коррупции на 2021—2024 годы» отчеты российских чиновников об их доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера планируют усовершенствовать. Предложения в этом направлении правительству страны поручено подготовить до 15 октября 2021 года.

Татьяна Демина
ОбществоОбразование
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также