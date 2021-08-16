Путин поручил создать стандарты по формированию у обучающихся нетерпимости к коррупции
В России намерены разработать образовательные стандарты, предусматривающие формирование у школьников и студентов нетерпимого отношения к коррупции. Разработать их поручено Министерству просвещения РФ.
Эти же стандарты должны предусматривать формирование в профессиональной деятельности готовности содействовать пресечению коррупции. Об этом говорится в «Национальном плане противодействия коррупции на 2021—2024 годы», подписанном президентом РФ Владимиром Путиным.
Документ подписан главой государства 16 августа. В нем содержится поручение по рассмотрению вопроса о целесообразности организации и проведения образовательных мероприятий для участников внешнеэкономической деятельности по минимизации рисков попадания под законы о коррупции иностранных государств.
Помимо этого, согласно положениям «Национального плана противодействия коррупции на 2021—2024 годы» отчеты российских чиновников об их доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера планируют усовершенствовать. Предложения в этом направлении правительству страны поручено подготовить до 15 октября 2021 года.
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