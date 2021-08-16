В России планируют усовершенствовать отчеты чиновников о их доходах и расходах

Фото: Анна Сейтумерова

Отчеты российских чиновников о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера планируют усовершенствовать. Предложения в это направлению правительству страны поручено подготовить до 15 октября 2021 года.

Помимо этого кабмину поручено провести анализ ограничений по получению подарков отдельными категориями должностных лиц, следует из положений «Национального плана противодействия коррупции на 2021-2024 годы», подписанного президентом России Владимиром Путиным. Предложения по совершенствованию правового регулирования в этом направление необходимо проработать до 10 июня 2023 года.

Фото: Максим Платонов (архив)

В 2020 году доходы семей топ-100 богатейших российских чиновников и депутатов составили 75,9 млрд рублей, подсчитал Forbes на основе опубликованных госслужащими деклараций. В сравнении с 2019 годом эта сумма выросла на 10,1 млрд рублей.

Татьяна Демина