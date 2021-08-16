Российских бизнесменов могут начать учить минимизации рисков попадания под зарубежные законы о коррупции

Фото: Максим Платонов (архив)

Российских бизнесменов могут начать учить минимизации рисков попадания под законы о коррупции иностранных государств. Вопрос о целесообразности организации и проведения таких мероприятий для участников внешнеэкономической деятельности изучит Минпромторг РФ.

Если ведомство примет решение об их необходимости, оно должно разработать предложения по организации образовательных мероприятий для российских предпринимателей. Об этом говорится в «Национальном плане противодействия коррупции на 2021—2024 годы», подписанном президентом РФ Владимиром Путиным.



Доклад по этому вопросу необходимо предоставить главе государства до 25 ноября 2021 года. В обсуждении целесообразности подобных образовательных мероприятий могут принять участие все заинтересованные госкорпорации.

Напомним, согласно положениям «Национального плана противодействия коррупции на 2021—2024 годы» отчеты российских чиновников об их доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера планируют усовершенствовать. Предложения в этом направлении правительству страны поручено подготовить до 15 октября 2021 года.

Татьяна Демина