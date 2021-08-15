Эрдоган выразил соболезнования из-за крушения российского Бе-200 в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования в связи с катастрофой российского пожарного самолета Бе-200. Об этом сообщает RT.

Восемь человек погибли при крушении российского самолета-амфибии. Пять членов экипажа из числа российских военнослужащих и три гражданина Турецкой Республики, указывавших очаги пожара.

В военном ведомстве подтвердили, что в Турции разбился самолет Минобороны РФ. На борту было восемь человек. В районе Кахраманмараша потерпел крушение пожарный самолет, на его поиски была направлена поисково-спасательная группа.

Президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении орденом Мужества военнослужащих, погибших при крушении самолета Бе-200 в Турции.

Алексей Нечаев