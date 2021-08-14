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В Турции потерпел крушение пожарный самолет

15:49, 14.08.2021
В Турции потерпел крушение пожарный самолет
Фото: pixabay.com

В Турции в районе Кахраманмараша потерпел крушение пожарный самолет, на его поиски направлена поисково-спасательная группа. Об этом сообщил телеканал NTV.

Разбился самолет Бе-200, заявили в telegram-канале Mash. Судьба семи членов экипажа неизвестна.

В июле сильный лесной пожар возник в районе Манавгата. По данным администрации губернатора провинции Анталья, в тушении пожара задействовали два самолета, 15 вертолетов, шесть бульдозеров и 106 пожарных машин. Из-за сильного ветра и жаркой погоды пламя быстро распространилось на большой территории.

Алексей Нечаев
ОбществоПроисшествия
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