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Путин подписал указ о посмертном награждении военных, погибших при крушении самолета в Турции

11:33, 15.08.2021 1
Путин подписал указ о посмертном награждении военных, погибших при крушении самолета в Турции
Фото: kremlim.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении орденом Мужества военнослужащих, погибших при крушении самолета Бе-200 в Турции. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

За мужество, отвагу, самоотверженность, проявленные при тушении пожаров в Турции, орденом Мужества президент наградил подполковника Владислава Беркутова, подполковника Вадима Карасева, полковника Евгения Кузнецова, старшего лейтенанта Николая Омельченко и старшего сержанта Юрия Чубарова.

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Напомним, пять членов экипажа Бе-100 погибли при тушении пожаров в Турции на этой неделе. Всего на борту самолета Минобороны РФ находились восемь человек, трое из них — граждане Турции.

Татьяна Демина
ОбществоПроисшествия
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:05
    крымской медалью турция всех наградит.
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