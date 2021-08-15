Путин подписал указ о посмертном награждении военных, погибших при крушении самолета в Турции
Президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении орденом Мужества военнослужащих, погибших при крушении самолета Бе-200 в Турции. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
За мужество, отвагу, самоотверженность, проявленные при тушении пожаров в Турции, орденом Мужества президент наградил подполковника Владислава Беркутова, подполковника Вадима Карасева, полковника Евгения Кузнецова, старшего лейтенанта Николая Омельченко и старшего сержанта Юрия Чубарова.
Напомним, пять членов экипажа Бе-100 погибли при тушении пожаров в Турции на этой неделе. Всего на борту самолета Минобороны РФ находились восемь человек, трое из них — граждане Турции.
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