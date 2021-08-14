В Минобороны России подтвердили, что в Турции разбился самолет ведомства

Самолет-амфибия Бе-200 Минобороны России разбился при заходе на посадку, на его борту были восемь человек. Об этом сообщает ТАСС.

«14 августа 2021 года, около 15.10 мск, при заходе на посадку после выполнения задачи по тушению очагов пожара в Турецкой Республике в районе н. п. Адана потерпел катастрофу российский самолет Бе-200», — сообщили в военном ведомстве.

Отмечается, что на борту были 5 российских военнослужащих и 3 представителя Турции — они указывали экипажу очаги тушения пожаров. К месту катастрофы направлена комиссия Минобороны России.

Сегодня в Турции в районе Кахраманмараша потерпел крушение пожарный самолет, на его поиски была направлена поисково-спасательная группа.



Алексей Нечаев