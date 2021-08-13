Концепцию использования здания театра Камала разработают к началу 2022 года

В Казани готовят первый вариант концепции по новому наполнению здания театра им. Г. Камала. Его могут представить уже к началу 2022 года, сообщила министр культуры РТ Ирада Аюпова в программе «Татарстан онлайн».



«Мне бы очень хотелось, чтобы у нас в республике появился музыкальный драматический театр. Я буду голосовать за это. Татарская культура достаточно музыкальна, у нас наработан значительный объем репертуара. Кроме того, у нас много молодых авторов», — приводит РБК слова Аюповой.

В скором времени здание театра освободится после переезда труппы. Республиканские власти решили построить театру новое здание, поскольку будет сложно довести старое здание «до нормального состояния», сообщила Аюпова.

В Казани объявили международный конкурс на разработку архитектурной концепции нового здания театра им. Г. Камала в конце июля. Победителя объявят 27 января 2022 года. Ориентировочно новое здание театра построят в 2025 году.

Новое здание Татарского государственного академического театра им. Г. Камала построят между улицей Хади Такташа и озером Нижний Кабан.



В мае стало известно о том, что здание театра по адресу Татарстан, 1 реконструируют. Там отремонтируют сцену, зрительный зал и гримерки, оборудуют современное комфортное пространство, кафе с видом на Кабан. Подробнее — в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко