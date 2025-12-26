Сегодня в Татарстане ожидается до -9 градусов
В отдельных районах метель
Сегодня в Татарстане будет облачно. Днем местами умеренный снег, мокрый снег. В отдельных районах метель, гололед, сообщили в Гидрометцентре республики.
Ветер юго-западный, южный 6—11 м/с, местами порывами до 15 м/с. Утром ожидается от -6 до -11 градусов, днем — от -4 до -9 градусов. На дорогах гололедица, местами сильная.
