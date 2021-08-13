В Якутии площадь лесных пожаров составляет более 7 миллионов гектаров

Фото: Максим Платонов

Глава Рослесхоза Иван Советников рассказал, что пройденная огнем площадь лесов в Якутии превысила 7 млн гектаров. Он рассказал об этом в эфире Первого канала.

«С одной стороны, звучит чудовищно — 7 миллионов гектаров. Но нужно помнить два факта. Факт первый — вся площадь лесов в Якутии составляет 260 миллионов гектаров. То есть это примерно два-три процента площади. <…> С другой стороны, это площадь пройденная огнем. Большая часть — это беглый низовой пожар, когда выгорает подстилка, кустарник, но лиственница, это основная порода для Якутии, остается жить», — сказал он.

Недавно Путин поручил правительству выделить дополнительные средства на тушение лесных пожаров в регионах. Средства выделят из резервного фонда Кабмина до 1 сентября. Также он поручил главе МЧС Евгению Зиничеву вылететь в Якутию для оперативного управления группировкой МЧС, занятой на борьбе с пожарами.



Алексей Нечаев