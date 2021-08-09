Путин поручил выделить средства на тушение лесных пожаров в российских регионах

Президент России Владимир Путин поручил правительству выделить дополнительные средства на тушение лесных пожаров в регионах. Об этом говорится в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.

Кабмину необходимо обеспечить выделение дополнительных бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий по тушению лесных пожаров в регионах и по мониторингу пожарной опасности в лесах и лесных пожаров путем авиационного патрулирования лесов, а также на обеспечение лесопожарной техникой и оборудованием. Средства выделят из резервного фонда Кабмина до 1 сентября.



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Также глава государства поручил до 1 октября принять решения по созданию на территории Дальневосточного федерального округа межрегионального центра авиационной охраны лесов от пожаров.

Крупные пожары этим летом произошли в нескольких регионах России. Так, по последним данным, прямой ущерб от них в Якутии составил более 1 млрд рублей.



В минувшую пятницу министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов заявлял, что на борьбу с лесными пожарами необходимо еще 8 млрд рублей. Фактически затраченных из субвенций 6 миллиардов недостаточно.



Татьяна Леухина