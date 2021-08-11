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Путин поручил Зиничеву вылететь в Якутию из-за пожаров

16:32, 11.08.2021
Путин поручил Зиничеву вылететь в Якутию из-за пожаров
Фото: kremlin.ru

Главе МЧС Евгению Зиничеву президент России Владимир Путин поручил вылететь в Якутию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Владимир Путин поручил министру МЧС Евгению Зиничеву вылететь в Якутию для оперативного управления группировкой МЧС, занятой на борьбе с пожарами», — говорится в сообщении.

Вчера Путин поручил Зиничеву увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии и повысить интенсивность работы авиации в республике. Также недавно президент России поручил правительству выделить дополнительные средства на тушение лесных пожаров в регионах. Средства выделят из резервного фонда Кабмина до 1 сентября.

Алексей Нечаев
ОбществоВласть
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