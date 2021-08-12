В Турции потушили все лесные пожары

В Турции не осталось непотушенных лесных пожаров. Об этом написал министр сельского и лесного хозяйства страны Бекир Пакдемирли в Twitter.

С начала крупных лесных пожаров 28 июля потушили 299 очагов в 54 турецких провинциях.

Фото: pixabay.com

В понедельник Пакдемирли заявлял, что в стране больше не осталось пожаров, которые бы угрожали населенным пунктам страны. Сгоревшие территории планируется восстанавливать, отдавать их под какое-либо иное использование не будут.



Казанец Эмиль Самигуллин ранее рассказывал «Реальному времени» о том, как российские туроператоры по факту оставили своих туристов на произвол судьбы под Мармарисом, когда там начался лесной пожар. В Мармарисе власти приступали к эвакуации местных жителей и туристов из-за лесного пожара. В Федерации отельеров Турции (TUROFED) предупреждали, что отели готовы предоставить туристам альтернативные варианты размещения при возникновении необходимости.

