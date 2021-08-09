В Турции заявили, что в стране больше не осталось пожаров, представляющих угрозу для населенных пунктов

Лесных пожаров, которые бы угрожали населенным пунктам страны, больше нет. Об этом сообщил министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли.

Сгоревшие территории будут восстанавливать, отдавать их под какое-либо иное использование не будут, передает его слова A Haber.

Фото: pixabay.com

Ранее казанец Эмиль Самигуллин рассказал «Реальному времени» о том, как российские туроператоры по факту оставили своих туристов на произвол судьбы под Мармарисом, когда там начался лесной пожар. В Мармарисе власти приступали к эвакуации местных жителей и туристов из-за лесного пожара. В Федерации отельеров Турции (TUROFED) предупреждали, что отели готовы предоставить туристам альтернативные варианты размещения при возникновении необходимости.



Ростуризм в свою очередь рекомендовал туристам не покидать территории отелей в турецкой Анталье из-за пожаров. Ведомство сообщало, что не получало никаких жалоб от россиян.



Татьяна Леухина