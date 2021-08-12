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Татарстан находится в тройке регионов с наименьшими темпами суточного прироста COVID-19

12:02, 12.08.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Татарстан находится в тройке регионов с наименьшими темпами суточного прироста COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

Татарстан находится на втором месте в списке регионов России с наименьшими темпами суточного прироста новых случаев коронавируса, сообщает федеральный оперштаб.

Показатель республики — 0,2%. Опережает Татарстан Москва с показателем 0,15%. На третьем месте находятся Псковская область, Карачаево-Черкесская Республика и Кировская область — 0,24%.

Фото: realnoevremya.ru

11 августа суточный темп прироста новых случаев коронавируса в Татарстане составлял 0,19%.

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 50 случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердились 24 532 случая COVID-19.

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Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан
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