Татарстан находится в тройке регионов с наименьшими темпами суточного прироста COVID-19
Татарстан находится на втором месте в списке регионов России с наименьшими темпами суточного прироста новых случаев коронавируса, сообщает федеральный оперштаб.
Показатель республики — 0,2%. Опережает Татарстан Москва с показателем 0,15%. На третьем месте находятся Псковская область, Карачаево-Черкесская Республика и Кировская область — 0,24%.
11 августа суточный темп прироста новых случаев коронавируса в Татарстане составлял 0,19%.
За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 50 случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердились 24 532 случая COVID-19.
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