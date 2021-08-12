За сутки в Татарстане подтвердились 50 новых случаев заражений COVID-19

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 50 случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердились 24 532 случая COVID-19.

По данным оперштаба РФ, за минувшие сутки в республике выздоровели 48 человек. Так, общее число выздоровевших в республике достигло 21 668 человек.

Умерли за весь период 642 заболевших, в том числе двое за минувшие сутки.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера сообщалось о 46 новых случаев заражения инфекцией в республике.

Маргарита Головатенко