ОНК: Галявиев надеется на то, что следствие разрешит ему свидание с родителями

Фото: Максим Платонов (архив)

Устроивший в мае стрельбу в казанской гимназии №175 Ильназ Галявиев заявил, что хочет вернуться в Казань и надеется на то, что следствие разрешит ему свидание с родителями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Общественную наблюдательную комиссию Москвы.

Они посетили его в психиатрическом отделении московского СИЗО «Бутырка». Сейчас Галявиев содержится в трехместной камере, у него два соседа: один обвиняется в убийстве, второй — в разбое. По словам стрелка, отношения с ними у него нормальные.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Галявиев пока не знаком с результатами судебно-психиатрической экспертизы, но утверждает, что сейчас чувствует себя вменяемым. Как и ранее, обвиняемый заявил, что был невменяем в момент нападения, сейчас же он раскаивается и признает свою вину. Преступление он совершил из ненависти к миру.

В июле же Галявиев заявлял, что не желает проходить лечение в родном городе, опасаясь мести. 5 июля Басманный суд Москвы продлил ему срок ареста. Он пробудет под стражей до 11 октября.

