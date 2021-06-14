Протасевич принял участие в конференции МИД Белоруссии по инциденту с Ryanair

Фото: скриншот

Бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич принял участие в пресс-конференции, которую проводит МИД Белоруссии по ситуации с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске.



В конференции участвуют как представители МИД республики, так и представители Минобороны, Минтранса, погранслужбы и Следкома РБ.

Авиавласти подготовили карту с поминутной хронологией полета пассажирского лайнера. Как сообщил глава департамента по авиации Минтранса и коммуникаций Артем Сикорский, Белоруссия не получила данных объективного контроля от Ирландии и Польши.

Командующий ВВС Игорь Голуб на конференции заявил, что «никакого перехвата, принудительного разворота от госграницы и принудительной посадки самолета Ryanair не было».

Ранее Протасевич заявлял, что одним из источников финансирования NEXTA стала российская компания.

В конце мая из-за сигнала о бомбе в Минске совершил посадку пассажирский самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. На его борту находился бывший главред telegram-канала NEXTA (признан в Белоруссии экстремистским) Роман Протасевич. Его задержали. Спустя время в сети появилось видео, на котором оппозиционер заявил, что дает признательные показания по уголовному делу о массовых беспорядках. Международная организация «Репортеры без границ» выразила опасение, что с задержанным Протасевичем жестоко обращаются. Там указали, что распространение такого видео является грубым нарушением права на достоинство и неприкосновенность личности.

Маргарита Головатенко