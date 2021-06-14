Протасевич заявил, что его не принуждали сотрудничать со следствием

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Основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич заявил, что сотрудничает со следствием. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Минске, организованной белорусским МИД по ситуации с самолетом Ryanair.



По его словам, к сотрудничеству его не принуждали: «Я понимаю, какой урон нанес государству и стране, и сейчас я хочу сделать все, что в моих силах, для того, чтобы исправить эту ситуацию. Я помогаю следствию, я помогаю своей стране и намерен помогать дальше», приводит его слова «РИА Новости».

Информацию о том, что его избивали в СИЗО, он назвал слухами и попросил не распространять их, сообщает РБК. Протасевич сообщил, что с его здоровьем все хорошо.

Сегодня сообщалось, что Протасевич принял участие в пресс-конференции, организованной МИД РБ.

Маргарита Головатенко