В институте Сан-Марино заявили о 100-процентной эффективности «Спутника V»

У 99% участников совместного исследования властей Сан-Марино и римского Национального института инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани появились антитела после второй дозы российской вакцины «Спутник V». Об этом заявил представитель Института по социальной безопасности республики Франко Кавалли.

Результаты были получены на основе данных более 5 тысяч человек. Сейчас специалистам необходимо провести «качественный анализ этих антител». Кавалли подчеркнул, что исследование еще продолжается.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сейчас «Спутником V» привились почти 20 тысяч жителей Сан-Марино (это примерно 2/3 населения). К ним можно добавить еще 840 иностранцев, приехавших вакцинироваться из разных стран мира.

По словам представителя института, фиксировались случаи заражения COVID-19 в промежутке между первой и второй дозами, а также сразу после второй дозы. Но точных данных на этот счет нет, аналогичные случаи были и с препаратом Pfizer, пишет ТАСС.



На прошлой неделе Еврокомиссия признала действующими на территории Евросоюза сертификаты о вакцинации Сан-Марино, где используется российская вакцина от COVID-19 «Спутник V». Однако власти страны подчеркнули, что это не значит признание препарата.



Татьяна Леухина