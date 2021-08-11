РФПИ: вакцина «Спутник V» доказала свою безопасность

Фото: Максим Платонов

Российская вакцина «Спутник V» доказала свою эффективность и безопасность. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Об этом пишет RT.

«Вакцина «Спутник V» доказала свою безопасность и высокую эффективность как один из ведущих мировых препаратов для борьбы с коронавирусом», — заявил он.

Фото: Максим Платонов

Отмечается, что более чем с 20 ведущими производителями в 14 странах РФПИ заключил соглашения о производстве российской вакцины. «Спутник V» зарегистрирован в 69 государствах с общим населением более 3,7 млрд человек.

У 99% участников совместного исследования властей Сан-Марино и римского Национального института инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани появились антитела после второй дозы российской вакцины «Спутник V». Об этом заявил представитель Института по социальной безопасности республики Франко Кавалли.

Алексей Нечаев