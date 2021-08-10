Россия подала заявку на использование «Спутника Лайт» для экстренного применения на Филиппинах

Россия подала заявку на использование вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт» для экстренного применения на Филиппинах. Об этом сообщает во вторник газета The Manila Times.

Заявку подал российский Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Сейчас препарат изучают местные эксперты.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Комиссия экспертов управления будет рассматривать заявку в течение трех недель. Если российский препарат одобрят, то это будет восьмая по счету вакцина, разрешенная на Филиппинах. Сейчас в стране прививают Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Sinovac, Sputnik V, Bharat и Jannsen.

Сегодня Институт по социальной безопасности Сан-Марино сообщил почти о 100-процентной эффективности «Спутника V». На прошлой неделе российская однокомпонентная вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» показала безопасность в сочетании с препаратами компаний Astrazeneca, Moderna и Sinopharm. Исследование проводилось в аргентинской провинции Буэнос-Айрес.



Татьяна Леухина