Британский ученый заявил, что достичь коллективного иммунитета от COVID-19 невозможно

Штамм коронавируса «дельта» делает невозможным формирование коллективного иммунитета от COVID-19, потому что он заражает даже привившихся людей. Об этом заявил профессор Эндрю Поллард, руководитель оксфордской группы по созданию вакцины от коронавируса, которая сотрудничает с AstraZeneca.

Если привить всех детей, это не остановит передачу вируса. Поллард считает, что нужно сосредоточиться на оптимизации лечения тех, кто уже болеет COVID-19 в тяжелой форме.

— Проблема в том, что этот вирус — не вирус кори. Если привить от кори 95% населения, вирус кори больше не может передаваться. Вариант «Дельта» будет заражать тех, кто привился. И это значит, что любой, кто до сих пор не вакцинировался, рано или поздно этот вирус встретит, — приводит его слова The Guardian.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Созданные вакцины эффективны в защите от тяжелых случаев и летальных исходов, но не от передачи вируса.

Ранее директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи предупреждал о возможном появлении варианта коронавируса, который будет способен обходить защиту, созданную прививками.



Британские ученые уже отмечали, что для борьбы с распространением дельта-штамма COVID-19 могут понадобиться новые вакцины. Согласно их исследованиям, эффективность прививок против заражения упала до 49%, а против развития симптомов — до 59%.



В центре «Вектор» сообщали, что коронавирусом после получения двух доз вакцины «ЭпиВакКорона» заразились только 0,59% вакцинированных. «Спутником V» после прохождения полного курса вакцинации заразились 0,66% привитых. Спустя это же время после введения в организм «КовиВака» инфекцию обнаружили у 0,27% вакцинированных.

Татьяна Леухина