Британские ученые предупредили о необходимости новых вакцин от дельта-штамма

Для борьбы с распространением дельта-штамма COVID-19 могут понадобиться новые вакцины. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на работу британских ученых.

Эффективность прививок против заражения упала до 49%, а против развития симптомов — до 59%, подсчитали они.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Такие показатели оправдывают разработку отдельного препарата против новой мутации COVID-19, поскольку этот штамм делает существующие вакцины малоэффективными.

Ранее научный сотрудник Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Фэн Цзыцзянь заявил, что защитное действие вакцин против COVID-19 несколько ниже для варианта коронавируса «дельта», но защитный эффект по-прежнему сохраняется.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не зафиксировала повышенного уровня смертности от штамма «дельта».

Татьяна Леухина